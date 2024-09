Come è morto uno dei due bimbi Neonati sepolti in giardino la scoperta choc degli inquirenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il caso di Chiara Petrolini, la studentessa di 22 anni, sta sconvogendo l’opinione pubblica italiana e non solo. Proprio oggi, venerdì 20 settembre, è arrivata la notizia dell’arresto della ragazza accusata di infanticidio e occultamento di cadavere dopo il ritrovamento dei resti di dueneldella sua casa a Traversetolo, provincia di Parma. Ora emergono nuovi inquietanti dettagli. I due bambini, nati a distanza di circa un anno l’uno dall’altro, sarebbero stati partoriti in segreto e successivamente uccisi. Le indagini hanno confermato la maternità di Chiara tramite test del DNA, entrambi sarebbero figli suoi e del suo fidanzato. Secondo gliChiara avrebbe nascosto le due gravidanze sia alla famiglia e al fidanzato, oltre che alle amiche. Ci sarebbero sospetti sull’uso di ossitocina per indurre il parto.