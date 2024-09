Cancro ovaio Bianca Balti esperte | Interventi preventivi unica scelta efficace

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) – “Ho un lungo viaggio davanti a me, ma so che ce la farò”. E’ di domenica scorsa il post con il qualesu Instagram ha rivelato di aver subito un intervento chirurgico contro unovarico, dopo la doppia mastectomia nel dicembre 2022, decisa poiché portatrice della mutazione genetica Brca1 che aumenta il rischio di sviluppare tumori al seno e alle ovaie. Nella Giornata mondiale dei tumori ginecologici (World Gynecological Cancer Day) aBRCAdabra Ets, prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori della variante patogenetica dei geni Brca1 e Brca2 e le loro famiglie, e che da anni collabora con sanitari e istituzioni per promuovere la corretta informazione sui tumori Brca-associati, ricorda che la prevenzione, soprattutto in questi tumori, è fondamentale.