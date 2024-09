Bimba di 8 anni ruba Suv alla madre per fare shopping e guida per 16 km

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 20 settembre 2024) Non mettetevi mai fra una donna che vuolee il suo obiettivo. Una regola ferrea che molti mariti e fidanzati conoscono bene. Ma quello che è successo a Befrod, in Ohio, è lo stesso molto insolito. Perché l’impulso irresistibile di recarsi al centro commerciale peracquisti è venuto a una bambina di 8. Una voglia così intensa che ha spinto la piccola a “re” il Suv della, parcheggiato nel cortile di casa, e a mettersi. Piccolo particolare, la meta dei suoi sogni distava 16 chilometri. Ma la piccola non si è persa d’animo e ha deciso di prendere la situazione (e il volante) nelle sue mani eun giretto fino al supermercato. Chi ha mai detto che per loservano le patenti?, deve avere pensato. < Dashcam footage shows a 911 call someone made about a car swerving on a busy street.