Atalanta-Arsenal la MOVIOLA LIVE|Champions League

(Di venerdì 20 settembre 2024) 2024-09-19 22:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: La settimana di Championse la tripla sfida tra Italia e Inghilterra si chiude con il match tra. Al Gewiss Stadium va in scena la sfida tra gli orobici di Gian Piero Gasperini e i Gunners di Mikel Arteta, alle ore 21. E’ l’arbitro francese Clement Turpin a dirigere la gara valevole per la prima giornata di ChampionsAssistenti Nicolas Danos (FRA) e Benjamin Pages (FRA), IV Ufficiale Stéphanie Frappart (FRA); V.A.R. Jérôme Brisard (FRA), A.V.A.R. Willy Delajod (FRA). Di seguito gli episodi arbitrali, analizzati dalladi Calciomercato.com:50? – RIGORE PER L’! Thomas Partey si fa scappare Ederson sul lato corto dell’area di rigore, poi lo trattiene e infine una volta entrato in area lo stende con uno sgambetto.