Alpinista bergamasca dispersa sul ghiacciaio dell’Adamello trovata grazie alle tracce sulla neve

(Di venerdì 20 settembre 2024) Bergamo, 20 settembre 2024 – Rintracciati, recuperati e portati in salvo due alpinisti – un uomo di Tione e una donna di Bergamo – dispersi suldell'Adamello, in Trentino. L’operazione di soccorso è iniziata verso le 20 di giovedì, quando il gestore del rifugio ai Caduti dell'Adamello ha chiamato il Numero Unico per le Emergenza 112 per segnalare il mancato arrivo di quattro alpinisti che, partiti dal rifugio Mandrone, avrebbero dovuto trascorrere la notte nel suo rifugio. La Centrale unica di emergenza - ha fatto sapere il soccorso alpino del Trentino - ha subito chiesto l'intervento dell'elicottero, mentre gli operatori della Stazione di Pinzolo sono arrivati al rifugio Bedole in Val Genova, pronti ad essere imbarcati in caso di bisogno.