Addio a Ermanno Molin Pradel Due comunità unite nel dolore

(Di venerdì 20 settembre 2024) Deposti sulla bara, un cuscino di fiori bianchi e la foto di lui in montagna, durante una delle sue amate escursioni. Così, nel giorno del, si è reso l’ultimo saluto a, architetto 57enne che ha perso la vita sabato scorso durante un’escursione in quota, precipitando dalla cima Cigola, a 2.500 metri di altezza in provincia di Sondrio. Tradito dal ghiaccio, l’uomo è rimasto vittima di una rovinosa caduta, che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Una morte drammatica e improvvisa, che ha gettato nello sconforto ledi San Donato (dove il 57enne viveva) e Peschiera Borromeo, dove lavorava, ed era piuttosto conosciuto. Tante persone, ieri mattina nella chiesa di San Riccardo Pampuri a Peschiera Borromeo, hanno scelto di partecipare ai funerali del 57enne, descritto da chi lo conosceva come generoso, umile e amante dei viaggi.