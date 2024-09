Volley come sono cambiate le squadre di Superlega I principali colpi di mercato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Sulla carta la geografia dellanon è cambiata ma la carta in un annoquello post-olimpico, dopo una stagione “rivoluzionaria”quella scorsa, conta fino a un certo punto. La certezza è che Perugia resta la squadra da battere e gli umbri partono ancora una volta in prima fila. Alle spalle della formazione allenata da Lorenzetti potrebbe posizionarsi la squadra campione d’Europa, Trento, che si è rinforzata con l’arrivo al centro del campione d’Italia Flavio Gualberto, poi è bagarre.almeno cinque le formazioni che posinserirsi nella lotta per lo scudetto ma nonescluse altri potenziali inserimenti.