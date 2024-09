Una demo per Romancing SaGa 2 | Revenge of the Seven

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) Square Enix ha pubblicato unaemozionante di2:of the, un remake completo in HD del GdR di successo che ha venduto più di 1 milione di copie dalla sua uscita nel 1993 in Giappone. In vista dell’uscita del titolo su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC il 24 ottobre, è già possibile pre-ordinare il gioco su tutte le piattaforme per ricevere due oggetti che torneranno molto utili nel corso dell’avventura: Shiyuan’s Tactical Primer e Cat’s Amulet. Nellaci metteremo nei panni dell’Imperatore Leon e, insieme al suo secondogenito, il Principe Gerard, partiremo per un viaggio che andrà avanti per generazioni, nel corso delle quali Leon, Gerard e gli imperatori che verranno dopo di loro affronteranno iHeroes, degli eroi del passato che, per ragioni ignote, adesso cercano vendetta contro il mondo.