Ucraina | Gori Pd ‘non c’ero ma fossi stato in aula avrei votato sì in linea con S&D’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set (Adnkronos) – “Un impegno istituzionale in Italia non mi ha consentito oggi di partecipare al voto del Parlamento Europeo sulla risoluzione di sostegno all?. La mia posizione è però nota ai colleghi della delegazione e desidero qui esprimerla con trasparenza”. Lo scrive sui social l’eurodeputato del Pd Giorgio. “Considero condivisibile il testo della risoluzione, più accurato ed equilibrato rispetto a quello approvato a luglio: grazie anche al contributo della delegazione del Partito Democratico, èinserito un importante passaggio per sollecitare l?Unione Europea ad un?iniziativa diplomatica finalizzata al raggiungimento di una pace duratura e giusta per il popolo ucraino”, spiega