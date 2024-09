Turista morta a Napoli in passato altri oggetti caduti dall’abitazione sospettata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiNon sarebbe stata la prima volta, che da quell’appartamento piovevanoin strada. Su questa ipotesi investigativa poggia, al momento, l’inchiesta sulla morte di Chiara Jaconis, la 30ennemartedì a. Il 15 settembre la giovane è stata colpita alla testa dal frammento di un oggetto di arredamento. Verosimilmente una testa di faraone nera. Stava camminando in via Santa Teresella agli Spagnoli, ai Quartieri Spagnoli. La ragazza padovana era in compagnia del fidanzato. Secondo una prima ricostruzione, la statuetta sarebbe cadutadi due professionisti, indagati per concorso in omicidio colposo e omissione di controllo. Al momento dei fatti, erano presenti anche i due bambini maschi della coppia. Non si è esclude che sia stato uno dei bimbi a far cadere la statuetta.