Sociale | riaperti i termini per richiedere il bonus ‘Viaggio in tranquillità’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Pisa, 18 settembre 2024 – Il Comune di Pisa ha riaperto iperil“Viaggio in tranquillità”, il contributo erogato dall’amministrazione comunale a sostegno delle persone in condizioni di fragilità che necessitano di servizi di trasporto. Sarà possibile presentare domanda online entro le 12 di martedì 9 ottobre. La misura, sulla quale l’amministrazione ha messo a disposizione 30mila euro, prevede un contributo di 200 euro, una tantum, per le persone, residenti nel Comune, che utilizzano mezzi quali taxi, Ncc, operatori che forniscono servizi sociali o cooperative di trasporto.