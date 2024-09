Schiacciato da escavatore muore 58enne nel Bresciano

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 19 settembre 2024) (Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro verso mezzogiorno di oggi a Dalmine, in provincia di Bergamo: un uomo di 58 anni è rimastoda unin un campo in via Levate ed è morto prima dell'arrivo del 118, che ne ha constatato il decesso sul posto. Lo fa sapere in una nota l'azienda L'articolodanelproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.