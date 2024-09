Roma sorpresi con attrezzi per scassinare auto | tre denunciati vicino al Circo Massimo

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tre giovani fermati eper possesso dida scasso nella zona del. Ieri sera, tre giovani nomadi di origini bosniache, provenienti dal campo nomadi di via Candoni, sono stati fermati dai militari della stazione diAventino mentre si aggiravano con fare sospetto tra lein sosta nella zona di piazza Pietro D’Illiria,al. I tre, già noti alle forze dell’ordine, in particolare uno con precedenti per furti suvetture in sosta, sono stati sottoposti a un controllo mentre si trovavano a bordo di una vettura. Il veicolo, risultato noleggiato a nome di una terza persona, conteneva una torcia e una punta da trapano,per i quali i tre non hanno fornito alcuna giustificazione plausibile.