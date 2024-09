Parla la donna che ha investito 6 pedoni e ucciso 2 turiste | la sua incredibile versione dei fatti

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’incidente mortale a Lido di Camaiore:lache era alla guida. Gli arresti domiciliari sono stati disposti per labrasiliana di 44 anni, Katia Pereira Da Silva, che ieri, al volante della sua Mercedes, ha travolto sei persone nella cittadina in provincia di Lucca, causando la morte di due giovanitedesche di 18 e 19 anni. Laè ora accusata di omicidio stradale: non avrebbe rispettato il rosso per ben due incroci, travolgendo prima le due ragazze, poi gli altrie una decina di auto. Il drammatico evento ha scosso profondamente la comunità e aperto un’indagine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le prime indagini: test negativi su alcol e droga Subito dopo l’incidente, laè stata sottoposta a test per alcol e droga, risultando negativa a entrambe le sostanze.