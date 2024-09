Nuova pista ciclabile a Forlì

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lalungo via Matteotti a, finanziata dal Pnrr, è stata conclusa con circa tre mesi di anticipo sul previsto. Il percorso, oltre 750 metri da piazzale Del Lavoro fino a piazzale Della Vittoria, è "un tratto strategico" della linea numero 7 ‘Circolare Centro’ della Bicipolitana del Comune, ricorda l’assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta, parlando di "un incremento importante in termini di offerta infrastrutturale per la mobilità dolce". Il nuovo percorso, protetto da un cordolo spartitraffico di 50 centrimetri e distinto dal marciapiede "offre ai ciclisti e all’utenza più debole un tracciato sicuro e bidirezionale, in grado di collegare in maniera strategica la stazione ferroviaria al Campus universitario, passando per il perimetro del centro storico".