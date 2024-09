Neonati seppelliti un colpo in testa rilevato sul secondo bambino Ascoltata anche una amica che studia Ostetricia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Proseguono le indagini sul caso deiin un giardino di Traversetolo (Parma) per cui è indagata una studentessa di 22 anni. La ragazza è accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere per il primo neonato trovato, il 9 agosto, e la sua posizione si è ulteriormente aggravata per la scoperta una settimana dopo dei resti di un altro neonato che è stato partorito un anno fa. Gravidanza e parto ammessi solo dopo che i carabinieri avevano ritrovato i resti. Intanto,il Corriere della Sera, ilneonato – su cui è stata eseguita una autopsia – avrebbe un “” alla. Difficile da capire se volontario oppure frutto di una caduta o di un urto. Certo è che il piccolo è nato vivo e ha respirato. L’indagata ha sostenuto di non aver ucciso il figlio che, stando alla sua versione, sarebbe nato morto.