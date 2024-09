Musetti-O’Connell in tv | data orario canale e diretta streaming Atp Chengdu 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lorenzosfiderà Christophernel match valido per il secondo turno dell’Atp 250 di, torneo in corso di svolgimento sul cemento cinese. A 20 giorni dal suo ultimo incontro, perso allo US Open contro Nakashima, il tennista azzurro torna in campo e se la vedrà contro l’australiano. Quest’ultimo è stato sconfitto a New York proprio da un italiano – Jannik Sinner – ma la settimana scorsa ha trionfato nel Challenger di Guangzhou. Inoltre, nel match di primo turno ha piegato in due set Kotov. Tra lui esarà il primo confronto della carriera. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV L’incontro traè in programma sabato 21 settembre, conancora da definire.