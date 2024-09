Maltempo a Pesaro | frane allagamenti e proteste

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 –. C'è un po' di tutto nella mattinata di, dopo ore e ore di pioggia intensa e ininterrotta. Completamente allagato e inaccessibile il sottopassaggio della stazione ferroviaria, quello che conduce ai binari, con inevitabili disagi per i passeggeri, già alle prese con i ritardi sulla linea Adriatica. Chiusa alla circolazione strada del Montefeltro (tratto compreso tra l'interquartieri e rotatoria con via Gagarin) e il parcheggio di via Icaro per permettere al Centro operativo comunale di pulire la carreggiata dal fango e ripristinare la sede stradale. DirettaMarche: ad Ancona esonda l’Aspio, nel Pesarese l’Arzilla Una frana si è verificata sulla strada di Santa Colomba, circa 2 km dopo le strutture Casa Aura e Santa Colomba, comunque raggiungibili.