Lega | camerati X mas e antifascismo tra temi al centro della festa di ‘Noi con Vannacci’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Viterbo, 19 set. (Adnkronos) – Camerata? Termine che si usa, in ambito militare, per definire i compagni di reggimento, uniti da un senso di protezione l?uno all?altro, un sinonimo di fratello quasi. X Mas? Da non rinnegare, anche perché quello a cui si fa riferimento è il corpo militare che esisteva prima dell?armistizio. La camicia nera?ta ai reparti ardentiGrande guerra. L?, dunque? Quell?epoca è passata da ottant?anni, i fascisti non esistono più. In attesa dell?arrivo di Roberto Vannacci, la vera starorganizzata in suo onore a Viterbo dall?associazione ?Noi con Vannacci?, isu cui ci sofferma dal palco sono questi.