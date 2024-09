La privatizzazione delle Ferrovie è a un passo Parole da appuntarsi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2024) La? “Per noi è un invito a nozze”. Resta sorpreso chi si aspettavadi grande prudenza o addirittura una frenata da Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, sull’ipotesi di ingresso dei privati nelle Fs: la sua prima risposta a caldo evidenzia, invece, le opportunità di un progetto importante. Un progetto che, almeno in potenza, può portare ampliamento del mercato (“la ragione per cui siamo nati e lavoriamo”) e partecipazione di nuovi soggetti imprenditoriali. Inevitabile, però, piantare subito due palettoni robustissimi: rafforzare parallelamente la regolazione e “mantenere la rete ferroviaria unica, pubblica e nazionale”. Alla fine, per sintetizzare: “Ben venga l’ingresso dei privati sulla parte servizi, gestiti con rapporti di concessione”. Meglio ancora se i privati hanno “una quota di minoranza”.