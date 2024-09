La lunga e gloriosa storia della linea per Varese e dei suoi comfort

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Moroni Eccomi qui a parlare di trasporti, un po’ datati per la verità, e quindi faccio a voi che mi leggete una domandina secca: avete un’idea di quando è stata inaugurata la“elettrica“ Milano-Gallarate-? No? Sinceramente neppure io ne ero a conoscenza, ma dal momento che non sono nato imparato, per aggiornarmi ho consultato un bellissimo libro “tra Expo e belle Epoque, accadde cento anni fa“, a cura di Roberta Lucato. Ho così appreso che mercoledì 20 novembre 1901 venne attivato il servizio di trazione elettrica sullaMilano-Gallarate-Società Mediterranea. Quindi furono abbandonati i vecchi treni a vapore (cioè quelli, presumo, che venivano utilizzati dai nostri nonni che portavano la "schiscetta" per il pranzo).