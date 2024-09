IA attenzione alle truffe | come difendersi

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’evoluzione tecnologica sta trasformando rapidamente la nostra quotidianità, ma insieme ai vantaggi porta con sé anche nuovi rischi. Lebasate sull’intelligenza artificiale (IA) stanno diventando sempre più diffuse, sfruttando la capacità di questa tecnologia per scopi ingannevoli. Un esempio inquietante di queste frodi riguarda l’uso della tecnologia per creare cloni vocali, spesso utilizzati per richiedere denaro in situazioni d’emergenza simulate. Immaginiamo di ricevere un messaggio vocale da un nostro caro, che ci chiede urgentemente un trasferimento di denaro a seguito di un incidente, un arresto in un paese straniero o un furto. La voce sembra inconfondibile, ma in realtà è una replica creata artificialmente.