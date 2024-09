Giornata campale lungo la costa Evacuati 500 turisti a Porto Potenza Porto Recanati traffico nel caos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024), ieri, anche aPicena e. Nel primo comune, è stato evacuato il Natural Village di, a seguito dei danni e degli allagamenti. Infatti, nel pomeriggio circa cinquecentose ne sono dovuti andare con le valigie in mano. Sono intervenuti i volontari di Protezione civile e Croce Rossa per agevolare le operazioni: quasi tutti i villeggianti se ne sono andati con mezzi propri; una ventina di loro ha trovato una sistemazione al Numana Blu. Diversi i danni in città. "Sono stati registrati allagamenti di alcune strade, di garage privati, del sottopasso Lidobello e del depuratore – spiega il Comune –. La strada provinciale e alcune zone periferiche sono state caratterizzate da smottamenti. Ed è stata chiusa la strada in via dei Pianetti".