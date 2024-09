Denny Mendez in tv con Storia di una famiglia perbene e Maria Corleone | Sembra che il ‘2’ sia per me di buon auspicio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 19 settembre 2024)ha calcato anche quest’anno il red carpet dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Un evento cinematografico e non solo, come difatti raccontano gli eventi collaterali che si svolgono nella medesima cornice, alla qualenon manca mai e che questa, si è rivelata per lei, un’edizione davvero speciale. Un’estate così magica, non la viveva da un po’, e nella vita professionale due serie televisive, che si annunciano di successo.sarà presto in tv, su Canale 5, condi una, fiction, entrambe alla loro seconda stagione.