Danze di confine | Filarmonici Friulani e Angelo Floramo a Gemona 20 settembre

(Di giovedì 19 settembre 2024) La musica scritta e immaginata per danzare è spunto e suggestione ideale per raccontare le terre in dialogo ed è protagonista didi, uno speciale concerto narrato con lo scrittoree l’ensemble dell’Orchestra giovanileche si terrà venerdì 20, alle ore 18.30 al Castello didel Friuli. La serata è inserita nella Stagione Diffusa 2024 dell’OFF ed è sostenuta dal Comune didel Friuli. “Siamo estremamente orgogliosi di ospitare questo evento – afferma il vicesindaco e assessore alla cultura Flavia Virilli – il quale celebra il nostro ricco patrimonio culturale attraverso la musica e la narrazione, offrendoci l’opportunità di scoprire di più su un territorio, il nostro, da sempre crocevia di popoli e culture, che ha saputo trasformare queste influenze in una straordinaria diversità artistica.