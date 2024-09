Castiglione della Pescaia trovata morta la donna scomparsa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Grosseto, 19 settembre 2024 - E' stato riunadi cui non si avevano più notizie da ieri ae per la quale la prefettura di Grosseto aveva attivato il piano per le persone scomparse. Il cadavere è stato rinvenuto in un corso d'acqua nella zonaDiaccia Botrona, tra la Casa Rossa e l'isola Clodia, sempre nel comune del Grossetano dove laera andata in vacanza con il coniuge. Laintorno alle 10.30. E' stato il marito a dare l'allarme ai carabinieri facendo scattare le ricerche. Sul luogo del ritrovamento intervenuti i carabinieri.