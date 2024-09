Bidgely rivela la nuova integrazione GenAI per la premiata piattaforma UtilityAI e gestione intelligente dell’energia

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 19 settembre 2024) Soluzioni inedite di intelligenza artificiale (IA) generativa all’avanguardia per unadella rete e un’esperienza clienti personalizzata LOS ALTOS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–ha introdotto unadi IA generativa () nella suaPlatform, offrendo alle aziende di servizi e ai loro clienti esperienze ancora più intelligenti e intuitive per laenergetica. L’introduzione di una serie di nuovi prodotti scalabili consentirà risposte autonome a richieste di informazioni per risultati più rapidi che ridefiniranno le conoscenze fornite dai dati e l’implementazione di programmi dei servizi.