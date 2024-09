Atalanta-Arsenal le formazioni ufficiali | le scelte di Gasperini e Arteta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) E’ quasi tutto pronto allo Gewiss Stadium di Bergamo per la partita di Champions League tra. La squadra diè reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina e in casa nerazzurra è tornato grande entusiasmo. La gara contro i Gunners si preannuncia difficilissima: la squadra diè stata protagonista del blitz sul campo del Tottenham nel derby. Le(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman. All.. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Kossounou, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Brescianini, Vlahovic, Del Lungo(4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Thomas, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All.