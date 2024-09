Alluvione in Emilia Romagna dalla Lombardia 18 unità specializzate dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Milano - Nella giornata di ieri è un contingente di 18altamentedeideldellaè partito in supporto ai colleghi dell', colpita dal maltempo. Il gruppo di soccorso è partito dai comandi di Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Pavia e Milano, a bordo di sette automezzi. Il sistema nazionale di colonna mobile del Corpo Nazionale deidel- spiegano idel- riesce a dispiegare rapidamente l'invio di uomini e automezzi con diverse specializzazioni in base alle esigenze del momento. In questo caso, la colonna mobile regionale dellaè partita in assetto di contrasto del rischio acquatico. L'allerta inè ancora alta e la situazione è molto complessa in tanti bacini.