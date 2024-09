Viabilità regole per la Champions Ecco come muoversi tra i divieti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È tutto pronto per laLeague. La città si prepara per la sfida di oggi pomeriggio tra Bologna e Shakhtar Donetsk con diversi accorgimenti in materia die traffico, per rispondere al grande show della massima competizione calcistica europea per club. Per raggiungere lo stadio il Comune consiglia di servirsi dei mezzi pubblici: è possibile utilizzare i bus 14, 20 e 21 o la linea 77 (con interscambio in stazione e parcheggio Tanari, dove la sosta dell’auto è gratuita se si prende il bus). Il 77, attivo da due ore prima dell’inizio della gara, parte da Corticella (fermata Marescalchi) ogni 20 minuti, effettuando tutte le fermate urbane fino alla stazione e quella adiacente al Tanari, prima di giungere al Dall’Ara. A fine partita, i bus presenti in via Andrea Costa garantiranno il ritorno in pochi minuti.