Tony Effe nel quinto episodio di Red Bull 64 Bars

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 18 settembre 2024)è il protagonista deldella nuova stagione di Red64, disponibile da martedì 17 settembre sul canale YouTube RedDroppa. Dopo le performance di Rhove, Kid Yugi, Massimo Pericolo e Artie 5ive,segna un nuovo capitolo per il celebre format musicale di Red, molto atteso dagli appassionati di rap e non solo. Red64ha ospitato nel corso degli anni i grandi nomi della scena urban e rap italiana, contribuendo a plasmare il panorama musicale stesso. Le 64 barre inedite diincarnano perfettamente lo spirito del format, che punta a riportare il rap alle sue radici. Un’arena creativa in cui i principali protagonisti dell’hip hop, tra MC e beatmaker, si sfidano nella realizzazione di un brano inedito. La sfida è chiara e semplice: creare 64 barre di puro rap, senza l’ausilio di ritornelli.