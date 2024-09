The Last of Us 2 | ecco quando uscirà la seconda stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 18 settembre 2024) I fan di Theof Us vorranno mettere da parte un po’ di tempoi loro calendari si sposteranno al 2025. La primadella serie originale HBO si è conclusa nel marzo del 2023, lasciando i fan in attesa del ritorno di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), e di tutta la tensione esistente tra i due dopo il finale di. Mentre Joel è riuscito a salvare la vita di Ellie che si è sacrificata per trovare una cura per l’epidemia zombie, Joel ha ucciso molte persone e ha mentito a Ellie su questo. Ladi Theof Us non arriverà mai abbastanza presto, ma secondo il responsabile della programmazione di HBO/Max, potremmo non aspettare ancora a lungo.