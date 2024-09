Scuole chiuse domani per maltempo in Emilia Romagna l' elenco dei comuni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A seguito dell'allerta rossa disposta per il forteche sta colpendo la"sono già iniziate le operazioni di evacuazione preventive neidi Castel Bolognese e Faenza per i cittadini residenti nelle aree più a rischio inondazione".lerimarrannonelle quattro provinceno-romagnole di: Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.La città di Bolognaa Bologna resterannoin via precauzionale lesecondarie di primo e secondo grado (medie e superiori), comprese le palestre scolastiche. Non è invece prevista, al momento, la chiusura di nidi,dell'infanzia e primarie (le elementari). Lo ha deciso il Comune, su richiesta della Regione, dopo l'emissione dell'allerta per criticità idrogeologica.