' Operazione Donatella' della Croce Rossa arriva a Calice al Cornoviglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) La Spezia, 18 settembre 2024 – Tappa speciale in Val di Vara per '', il tour sanitario organizzato dallaSpezia in ricordovolontariaGaleotti eto al dodicesimo appuntamento. Domenica 22 settembre l'ambulatorio mobileCri spezzina visiterà le frazioni dial, con le infermiere volontarie e il medico specialistache, per tutta la giornata, resteranno a disposizionepopolazione per controlli sanitari gratuiti e misurazionepressione arteriosa,glicemia e del colesterolo. Ecco il cronoprogramma delle visite organizzate nelle frazioni di: dalle 8.30 alle 9.30 l’ambulatorio mobilesarà a Bruscarolo, dalle 10 alle 10.50 a Pianaccia, dalle 11 alle 13 a Piano di Madrignano, dalle 14.50 alle 16.20 a Valdonica e dalle 16.