Mo | Avs ‘continuano atti di terrorismo di Israele a quando condanna governo Meloni?’

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Roma, 18 set. (Adnkronos) – “Esplodono i walkie-talkie in Libano, altra ondata dopo quella dei cercapersone in cui sono morti in 12, tra cui due bimbi e accecati in 500. Siamo davanti a un atto terribile, un?azione terroristica senza scrupoli. Un atto ignobile contro il diritto internazionale. Mentre l’operazione era appena stata messa a segno, non rivendicata da alcuno ma immediatamente attribuita adal mondo intero, l’aeronautica israeliana ha lanciato raid micidiali contro strutture terroristiche nell’area di Ayita al-Sha’ab e al-Khyam, nel sud del Libano, e in profondità nel Paese, a 100 chilometri dal confine. Ci chiediamo come mai il nostrostia in silenzio. Cosa ha da dire Tajani”. Lo ha detto in Aula alla Camera il vice presidente di AVS Marco Grimaldi.“Davanti al genocidio a Gaza ha chiesto a malapena il rispetto del diritto internazionale.