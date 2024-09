Maltempo in Emilia Romagna | allagamenti a Cesena crescono i fiumi | la diretta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bologna, 18 settembre 2024 – L’estate sembra definitivamente finita. E’ da ieri che su tutta lae anche parte dell’piove in maniera consistente come anche annunciato dell’allerta meteo che, per la giornata di oggi, mercoledì 18 settembre, prevede una criticità di colore arancione per l’ingrossamento dei. Ilha provocato danni e disagi a, nella serata di ieri, connel quartiere di Ronta, mentre a Forlì il sindaco Zattini a causa dell’allerta arancione ha cancellato tutti gli eventi previsti in città per oggi. Nella notte appena trascorsa e nella mattinata è continuato a piovere su buona parte dei rilievi romagnoli, riminese e sul bolognese (anche in pianura). Precipitazioni anche su buona parte dell'Appenninono fino al parmense e sulla Bassa romagnola.