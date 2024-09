Il 20 settembre COLANGELI svela il singolo DANDY-GUERRIERI

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 18 settembre 2024)dal 202024 sarà in digitale con il”, estratto dal disco “BACKGROUND ‘90”, in uscita il 7 ottobre. Scopri “”, il nuovodiDal 202024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovodi, estratto dall’album “Background ‘90” in uscita il 7 ottobre. Cosa descrive “”? “” è un brano che racconta la storia di un’amicizia e di una tragedia che viene a delinearsi progressivamente durante la narrazione. Riferimenti alla prima decade degli anni 2000, come i jeans Richmond e la reunion dei Pink Floyd, in occasione del Live 8, accompagnano quello che è il pezzo più struggente dell’album nonché il quinto ed ultimodello stesso.