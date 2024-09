I ritardi sulla Bologna-Vignola finiscono in consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Treni ancora a velocità ridotta, la petizione per il ripristino degli orari che supera quota 500 e il tema dei disagi di studenti e pendolariferroviache approda sui banchi deldi Valsamoggia. Così per il secondo giorno consecutivo anche ieri (e sarà così anche oggi) si conferma quanto segnalato dall’associazione In prima classe per la, ovvero che almeno fino ad oggi i convogli continueranno a circolare a velocità ridotta lungo tutto il tratto oggetto dei lavori estivi, ovvero tra Ponte Ronca e la Via Lunga. Rallentamenti eannunciati sul sito di Fer e spiegati con l’obbligo di svolgere il periodo di collaudo senza superare nel tratto oggetto di sistemazione della massicciata la velocità dei 40 chilometri orari.