E' sempre CartaBianca il sondaggio sulla sinistra | Schlein in studio travolta ancora in diretta | numeri-kaputt | Guarda

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In qualunque trasmissione vada ospite, Ellydeve sottoporsi a quella che sembra una tortura politica: la lettura dei sondaggi. Dopo quello di Renato Mannheimer a PiazzaPulita di giovedì sera, ecco la rilevazione di Tecnè per E', il talk del martedì sera condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4. La domanda è di quelle cruciali per il futuro del centroe di conseguenza anche per i prossimi equilibri in Parlamento e fuori: "E' favorevole o contrario all'ingresso di Renzi e Italia Viva nel centro?". Le risposte sono quasi un plebiscito contro il connubio tra l'ex premier e il campo largo, unica via percorribile per il Pd e il Movimento 5 Stelle per ambire a Palazzo Chigi.