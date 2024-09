Dopo la violenza sulla barista A Vimercate il corteo per dire basta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Drappi rossi in vetrina a luglio, e ora ilcontro lasulle donne. Torna con un motivo in più, lo stupro dellapoche settimane fa, la manifestazione che il 28 settembre porterà in città associazioni da tutta la Lombardia perno al femminicidio e ai maltrattamenti. Una lotta allargata a tutte le forme di sopruso alla sua seconda edizione. La prima un anno fa: “Non una di più“, lo slogan scelto per il nuovo appuntamento promosso da Agende Rosse e sottoscritto da tanti gruppi fra i quali Libera, Long Live Limo, Coraggiosamente.it, Su la testa, 25esima ora, la stessa Donne Diritti, Arci Aldo Motta, Anpi, Telefono donna, Acli. "La città non è sorda alla causa delle vittime", dicono gli attivisti sempre in prima linea fra incontri pubblici e nella formazione nelle scuole. Una missione portata avanti con abnegazione.