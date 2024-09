Dal Muro di Berlino a Caracas e Dacca | che valore hanno i simboli del potere e perché è sempre più ‘facile’ distruggerli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È di un mese fa la notizia della rielezione di Nicolas Maduro in Venezuela. Il terzo mandato del presidente non è stato certo accolto con favore e a poche ore dall’annuncio ufficiale del Consiglio nazionale elettorale,si è accesa tra proteste e scontri con la polizia. Lo scontento non si è fermato alla capitale e a Coro – la principale città dello stato di Falcon – i rimostrantiabbattuto la statua di Hugo Chàvez, ex presidente del Venezuela e padre politico di Maduro. A pochi giorni di distanza, il 6 agosto scorso, quasi dall’altra parte del Pianeta, a, dopo giorni di distruzioni e proteste incessanti, è caduta la statua di Sheikh Mujibur Rahman, leader fondatore del Bangladesh e padre di Sheikh Hasina, dimessasi da primo ministro del Paese il giorno prima.