Chi era Totò Schillaci l’eroe di Italia ’90 morto a Palermo per un tumore

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Antonio, detto, è stato un ex calciatore, attaccante di Juventus ed Inter. Il suo nome è e sarà sempre legato ai mondiali di’90, quando riuscì a portare la nazionale azzurra, condotta da Azeglio Vicini, fino alla semifinale, poi persa contro l’Argentina. Era da tempo malato dial colon, malattia che aveva affrontato con grande forza. Si era sposato due volte, la prima con Rita Bonaccorso, la seconda con Barbara Lombardi. Lascia tre figli, Jessica, infermiera a Verona, Mattia studente di odontoiatria in Portogallo e Nicole, studentessa dell’artistico a Chiasso. Antonionasce a, nel popolare quartiere del Cep, il primo dicembre del 1964, sotto il segno del Sagittario. Si mette in luce però a Messina, grazie alla presenza di due tecnici di valore come Franco Scoglio e Zden?k Zeman. Proprio il tecnico boemo lo fa esordire in serie in B.