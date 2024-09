Calcio a cinque Marwan Badahi | da Santa Sofia alla Roma

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un fuoriclasse a. In questi giorni, laterale marocchino classe 1996, è sbarcato nella capitale in vista del prossimo campionato didi serie A2 Elite., residente ae re indiscusso dei tornei nostrani di, scenderà in campo con la prestigiosa maglia dell’As: la stessa società dell’ex capitano giallorosso Francesco Totti. Una nuova, importante, avventura per l’elegante calciatore che, dopo i primi passi nelcon la maglia dell’Imolese, con 16 reti tra il 2016 e il 2019, ha disputato tre stagioni col, in C1, con 57 reti in tre campionati.