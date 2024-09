Bologna-Shakhtar Donetsk | programma e telecronisti Sky Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ile isu Sky Sport di, match valido per la prima giornata della nuova. Allo stadio Dall’Ara, nonostante il brutto avvio in campionato, è una notte storica e da sogno per il ritorno nella coppa più prestigiosa. I felsinei vogliono vincere contro gli ucraini e farsi un enorme regalo, ma occhio ai neroarancio che sono sempre molto insidiosi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di mercoledì 18 settembre. IDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.SkySportFace.