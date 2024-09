Beko la Regione apre un tavolo | Bene così

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Ildel 25 giugno al ministero a cui ho partecipato si era è chiuso senza alcuna decisione presa e con l’impegno di rivederci a settembre. In questo periodo ci si sarebbe dovuti incontrare quindi per vedere un attimo le situazioni come fossero evolute ma non ho novità quindi pensavo di risollecitare il ministero vista anche la nuova preoccupazione legata ai 1.800 licenziamenti in Polonia i quali comunque non rientrano nel perimetro operativo degli stabilimenti italiani".l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi rispondendo in aula al consigliere democrat Antonio Mastrovincenzo in pressing sulla delicata questione(ex Whirlpool).