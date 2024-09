Al Grande Fratello 2024 tre ex di Non è la RAI

Leggi tutta la notizia su bellezze.tv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ partita ieri la nuova edizione dinella versione mix con VIP e NIP e siamo certi che ci accompagnerà per tantissimi mesi. Cambia la location della casa più spiata d’Italia e naturalmente cambia anche il cast. Tre le bellezze della casa, oltre alla stupenda Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia ci sono tre ex ragazze di Non è la RAI, possiamo non fare un pezzo su di loro? Certo che no e allora iniziamo. Anzitutto cos’è Non è la RAI? Non tutti forse sono così grandi (o vecchi) di aver avuto modo di vedere il programma in TV. Non è la RAI è un programma televisivo andato in onda dal 1991 al 1995, ideato da Gianni Boncompagni. Trasmissione innovativa per l’epoca, si rivolgeva principalmente a un pubblico giovane e adolescente, e vedeva protagoniste centinaia di ragazze, per lo più adolescenti, che si esibivano in canzoni, giochi e coreografie.