Addio a Totò Schillaci il terrone che rischiò di unire l’Italia | prima delle notti magiche fu vittima dei pregiudizi più beceri

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Niente è più labile del concetto di appartenenza. Perché dopo una vita intera passata a cercare diun Paese ci si può anche ritrovare imprigionati nel ruolo di ospite. Ne sa qualcosa Salvatore ‘, l’uomo sbucato dal nulla che per un mese esatto si era illuso di poter cucire insieme un’Italia tagliata ancora a metà con l’accetta. Per molto tempo Nord e Sud hanno rappresentato realtà inconciliabili, entità alternative, modelli destinati a escludersi vicendevolmente. Una storia triste e dolorosa. Perché scritta attraverso cicatrici non sempre visibili agli occhi. L’incipit della sua vita da romanzo viene scritto al Cep di Palermo, il Centro di Espansione Periferica. Case popolari su case popolari. Esattamente come le hanno tirate su in tutta Italia fra la fine degli anni Quaranta e gli anni Sessanta.