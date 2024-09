A tutta velocità sopra la rotonda di Vertova | il video è virale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024). Erano da poco passate le 6 di una tranquilla domenica mattina. Tranquilla fino al momento in cui un’auto è sfrecciata a” ladi, per fortuna (e forse anche per caso) senza gravi conseguenze per chi si trovava a bordo. L’episodio – che risale all’alba di domenica 8 settembre – è stato ripreso dall’impianto disorveglianza del magazzino di un’azienda situato sulla Statale che attraversa la valle. Le immagini, diventate virali in alcune chat della zona, parlano da sole. L’auto si muove ad altae il conducente non sembra frenare approcciando la rotatoria che permette agli automobilisti in transito sulla Statale di entrare a, tramite via Riccardo Albini.