A tavola ai vostri figli non chiedete com’è andata a scuola ma parlate di suicidio autolesionismo e anoressia Parla Matteo Lancini

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Io voglio morire difendendo lapubblica a patto che sia ladei ragazzi, fatta per loro e non per il milione e duecentomila insegnanti”. Così concluderà la sua lezione in Piazza dei Martiri a Carpi, in provincia di Modena, il professor, psicologo e psicoterapeuta, e presidente della Fondazione Minotauro di Milano. Il teatro del suo intervento è l’affollatissimo e sempre più riuscito e apprezzato Festival della Filosofia che quest’anno è stato dedicato alla parola psiche. L'articolo “A, ai, non, madi”.