Youth America’s Cup 2024 oggi in tv | programma 17 settembre orari Luna Rossa streaming

(Di martedì 17 settembre 2024) Le semifinali della Louis Vuitton Cupsi fermano per un giorno (sul punteggio di 4-1 persu American Magic e per Ineos Britannia su Alinghi), lasciando spazio al debutto dellaCup. Comincianelle acque catalane la prima storica edizione della kermesse velistica giovanile riservata agli under 25, in cui l’Italia verrà rappresentata dal teamPrada Pirelli. L’equipaggio azzurro scelto per le quattro regate di flotta odierne è composto da Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini (timonieri), Federico Colaninno e Rocco Falcone (trimmer). A differenza degli AC75 non è prevista la presenza dei ciclisti a bordo degli AC40 (monoscafi foiling One Design), imbarcazioni già utilizzate dalle squadre di questa 37ma Coppa America in occasione delle regate preliminari andate in scena un anno fa.